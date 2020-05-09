Российское движение школьников приглашает присоединиться к Всероссийской акции «Фонарики Победы».

— В этом мае мы не встретимся на праздничном параде, не пройдем в рядах «Бессмертного полка» и многие не увидят красивого салюта, ведь все мы соблюдаем режим самоизоляции. Однако в наших силах сделать этот день по-настоящему незабываемым, и почувствовать всеобщее единство.

Давайте порадуем друг друга, своих соседей негромким праздничным салютом в память о Великой Победе!

Всероссийская акция Памяти «Фонарики Победы» пройдет 9 мая 2020 года в 22:00 по местному времени в знак памяти и уважения подвигам Героев и участников Великой Отечественной войны.

Цель акции «Фонарики Победы» – почувствовать и продемонстрировать единение в момент, когда, в силу сложившихся обстоятельств, мы не можем выйти на улицу с Бессмертным полком, но можем одновременно зажечь свет нашей памяти и нашей благодарности тем, кто подарил нам этот день.

Для этого достаточно будет выйти на балкон или подойти к окну с зажженными бытовыми фонариками, свечами или фонариками в смартфонах.

Фотографии и публикации, посвященные акции, можно разместить в социальных сетях под хэштегами #ФонарикиПобеды #РДШ64 #РДШ #НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто #ВеликаяПобеда, — говорят организаторы акции.