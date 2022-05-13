Завтра, 14 мая, саратовцы смогут посетить ярмарки «выходного дня» на четырех торговых площадках города: на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская/Томская, а также в поселке Елшанка на Московском шоссе, 61. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

В ассортимент включены плодоовощная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия длительного хранения, масло, мед, макаронные изделия, мука, крупы, сахар, консервы, посадочный материал и предметы народного промысла.

Режим работы торговых площадок — с 8:00 до 15:00.