Стартовали дополнительные выборы в Саратовскую областную думу шестого созыва, которые пройдут с 14 по 16 мая 2021 года.

— Какой Саратовская область будет завтра, мы выбираем уже сегодня. Поэтому так важно отдать свой голос за кандидатов, в которых мы уверены. Надеюсь на активную позицию граждан. Возможно, кто-то скажет, что ваш голос ничего не значит, но это не так. Работа избирательных участков максимально прозрачна и контролируется как общественными наблюдателями, так и неравнодушными избирателями. Приглашаю вас прийти и сделать свой выбор, чтобы внести свой вклад в развитие региона, — отметила Член Общественной палаты Саратовской области Наталья Кривeнцова