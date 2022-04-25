Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области проводит традиционные весенние субботники по уборке особо охраняемых природных территорий. Уборка проходит каждую субботу на территории памятника природы Кумысная поляна на часто посещаемых у горожан местах – вблизи детского лагеря «Березка», у прудов на территории 9-й Дачной в Ленинском районе Саратова и других.

Очередной сбор мусора состоялся на прошедших выходных, 23 апреля, у прудов, расположенных на 9-й Дачной в Ленинском районе Саратова.

В мероприятии приняли участие более 50 человек, среди них специалисты министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, работники ГУСО «Парк Кумысная поляна», студенты саратовских вузов, волонтеры, представители регионального Русского географического общества.

Собравшиеся привели в порядок акваторию прудов и территорию вокруг двух родников, расположенных неподалеку, общей площадью в 5 гектаров, собрав при этом 3 кубометра отходов.

-Ежегодно весной представители министерства природных ресурсов и экологии региона выходят на субботники, очищают от бытового мусора территорию леса. Подобные акции направлены на сохранение нашего природного богатства – лесов, рек и родников. Приглашаем всех саратовцев к активному участию в субботниках, — пригласил горожан министр природных ресурсов и экологии Саратовская области Константин Доронин.

Напомним, на территории Саратовской области реализуется региональный проект «Чистая страна» в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным при поддержке Минприроды РФ и Минприроды региона.