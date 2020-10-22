Зампред председателя правительства Саратовской области Сергей Наумов рассказал об итоге мониторинга лекарств после совещания с аптеками.

Он призвал граждан не создавать ажиотажный спрос, брать в одни руки немного пачек лекарств. Сегодня инспекторы видели, как граждане закупали по 18 упаковок.

Лучше использовать маски и антисептики, тогда и таблетки не понадобятся.

Аптеки могут наполняться каждый день, но при сохранении такого спроса лекарства будут уходить, а необходимой помощи люди не получат.

Завтра Росздравнадзор и прокуратура выходят в рейды с целью контроля за соблюдением наличия лекарств и ценовой политики.