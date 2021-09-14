Саратовцы в соцсетях выразили обеспокоенность процедурой голосования в участках, расположенных в детских учреждениях.

Речь идет о распространении коронавируса — особенно в месте, где будет очевидно большое скопление людей. Многие говорили о том, что после выборов садики и школы лучше закрыть на дезинфекцию, чтобы защитить своих чад.

В министерстве образования прокомментировали данную ситуацию. Чиновники уточнили, что в каждом учреждении, занятом в выборном процессе, будут предусмотрены меры санитарной пост-обработки.