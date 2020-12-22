Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета рассказал о фейках, которые транслировались в соцсетях.

Сообщалось о якобы закрытии соцучреждений и ТЦ из-за коронавируса.

Глава региона призвал доводить до граждан информацию, каким источникам доверять можно, а каким нет.

— Мы обязаны оградить людей от провокационных попыток создать панику, заставить опустошать кошельки. Просил бы активизировать обратную связь, чтобы вытеснить любой негатив, не имеющий ничего общего с реальностью, — подчеркнул он.