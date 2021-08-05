Директор МАУК «Дирекция парков и скверов города Саратова» Антон Похазников призвал саратовцев не верить слухам об опасности воды на городском пляже.

— На прошлой неделе нами были отправлены на экспертизу повторные пробы воды из Волги в районе саратовского пляжа. Пока заключения по ним от Роспотребнадзора мы не получили. Это анализ не одного дня, процедура длительная. Сейчас действует ограничение на купание, эта информация до граждан доведена, — отметил он.

Антон Похазников выразил недоумение о поведении местной общественницы, которая начала распространять такие сведения, апеллируя якобы взятыми с пляжа пробами воды. И призвал дождаться заключения профильной службы.