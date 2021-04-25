В Саратовской области с началом дачного сезона стало больше возгораний на участках.

В региональном ГУ МЧС предупреждают — следует уделять особое внимание электропроводке, а при неисправностях лучше отключать приборы от сети и обесточивать дом. Не стоит пользоваться поврежденным оборудованием, оборачивать электролампы и светильники сгораемыми материалами.

На случай пожара нужно иметь бочки с водой, ведро, приставную лестницу, топор и лопату и огнетушитель.

Если ЧП произошло, нужно позвать на помощь соседей и сразу же вызвать пожарную охрану по телефонам «01» или с мобильного «101».