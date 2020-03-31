Саратовцы продолжают ходить по пешеходным зонам, как ни в чем не бывало. Об этом на заседании в правительстве рассказала начальник регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

По ее словам, это будет продолжаться до введения пропускного режима в области.

— Если кто-то не понимает, он должен быть наказан. Другого пути у нас нет. Прекратить сегодня надо все похождения. Кроме призывов должны быть наказания! — обратился Александр Стрелюхин к представителям ГУ МВД в ответ на доклад Кожановой.

Министр здравоохранения Наталья Мазина сообщила присутствующим, что к 3 апреля должны перепрофилировать 2-ю горбольницу и начать заводить оборудование.

— 41,5 миллиона должны были направить на маски, перчатки и халаты, — добавила министр.

— Следующая лаборатория должна открыться в Балакове. Срок реализации — 10 дней, — потребовал Стрелюхин.

Зампред Василий Разделкин заверил коллег, что сейчас выпускается 50 тысяч масок ежесуточно. Уже запущено производство одноразовых костюмов до 300 штук в день.

— Можем производить костюмов до 10 тысяч в месяц, — сказал Разделкин.

В ответ Стрелюхин потребовал выпускать 100 тысяч масок в сеть ежедневно.

После этого к докладу приступил начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД области Алексей Зелепукин, который сообщил, что за минувшие сутки в области проводилась работа по профилактике нарушения режима самоизоляции.

По его словам, соседи знают, что люди не соблюдают карантинный режим.

— Мы просим звонить и сообщать нам о таких случаях, — заявил он и назвал номера телефонов для сообщений: 74-12-85, 99 54-69.