Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета призвал активно вовлекать горожан в в рейтинговое голосование по благоустройству ключевых зон областного центра.

—Важно, чтобы саратовцы оценили их труд с точки зрения удобства и комфорта, современного облика города. Это – наши перспективы, наше ближайшее будущее, здоровые амбиции. Когда жители определяться с выбором, будет понимание куда двигаться, — отметил он.

Глава региона поручил министерству печати оперативно развернуть масштабную информационную кампанию. Срок, за который нужно определить победителя, уже установлен.