В лесах Саратовской области продолжают выявлять нарушителей лесного законодательства, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии области.

За весь период проведения контрольно-надзорных мероприятий уже выявлено 258 нарушений, в том числе 101 нарушение правил пожарной безопасности. Оштрафованные жители региона заплатили в общей сложности более 137 тысяч рублей за прогулки по лесам.

Дело в том, что в регионе уже длительное время сохранятся высокий уровень пожарной опасности. За это время в лесах Саратовской области произошло уже 48 пожаров, которые тушили 389 человек и 157 единиц техники.

Посещение лесов для жителей региона все еще не является самой правильной затеей вплоть до 22 сентября. Также запрещено все еще въезжать в леса и разводить костры.