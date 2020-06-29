Жителям Саратовской области рассказали, как вести себя при встрече с детенышами лесных животных. Памятка опубликована па сайте комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

Как говорят специалисты, в природе практически не встречают животные-сироты. Просто при приближении человека, самка, как правило, прячется и может показаться что детеныш одинок. Кроме этого, в природе является нормой, когда мать отходит на какое-то время, но завидев человека никогда не подойдет к своему потомству.

Увидев детеныша животного или птенца, не стоит к нему прикасаться, брать в руки, поскольку на шерсти остается чужой запах. Если есть такая возможность — птенца лучше всего приподнять на ветки, а детеныша оленя или косули оставить ровно на том месте, где он и был обнаружен.