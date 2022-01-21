Жители областного центра опасаются собственных домов, которые обросли огромными сосульками.

— Лебедева-Кумача, 74. Этот дом может вас убить. УК сидит и ничего не делает. Звонили, оставляли заявки на очистку крыши не один раз, но, наверное, начнут что-то делать после того, как что-нибудь случится, — такое сообщение появилось в паблике «Солнечный Саратов» соцсети ВКонтакте от жителя областного центра Дмитрия Батаршина.

Напомним, о бездействии управляющих компаний можно сообщить в прокуратуру.

Жалобы можно отправлять через сайт ведомства.