В экспозиции Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» представлены уникальные экспонаты боевой техники периода Великой Отечественной войны, в том числе средний танк «Т-34-85».

Зимой 2019 года в российских кинотеатрах вышел в прокат художественный фильм «Т-34» — полнометражная драма о Великой Отечественной войне. В основу сюжета легла реальная история о дерзком побеге из немецкого плена младшего лейтенанта Ивушкина, который на легендарной «тридцатьчетверке» вступил в бой с лучшим немецким танковым асом Ягером и победил его.

Сотрудники музея специально для фанатов фильма «Т-34» разработали уникальную, интересную, интерактивную, тематическую экскурсию «Ласточка в танковых войсках», которую проведут лучшие научные сотрудники и экскурсоводы. Можно почувствовать себя настоящим танкистом, забравшись во внутрь танка или сделать памятные фотографии у легендарной «тридцатьчетверки», примерив настоящий танковый шлемофон.

Заказать экскурсию и получить ответы на интересующие Вас вопросы можно по телефону: 65-98-20.