Саратовские предприниматели отправляли просроченную продукцию в магазины и общепит. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора региона.

12 декабря ООО “Сергиевское” из Калининского района оформило документы на свыше 3,5 тонн молока, срок годности которого истек 25 ноября. Его принял ООО “Молочный комбинат Энгельсский”.

14 декабря ООО “РЕСТО” направило 41 килограмм замороженных голеней индейки, которые нельзя было есть еще с 5 мая в ООО “РЕСТО-ПРО”, организацию общепита. Такое же нарушение обнаружили в сети столовых “НИКО” Саратова. А еще ООО “ЛИРА” направило молоко “Минская марка” с истекшим 4 октября сроком годности в магазин “Продукты” на Деловой улице в Саратове.

11 декабря столовая на улице Рахова направила говяжьи сардельки, срок годности которых истек до 8 декабря в такое же предприятия на Гвардейской улице.

Производители и получатели продукции получили письма об изъятии ее из оборота.