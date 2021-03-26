В субботу и воскресенье, 27 и 28 марта, в Саратове пройдет рейд по нечитаемым регистрационным знакам. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Будут ловить водителей с нечитаемыми номерами, то есть тех, у которых с расстояния двадцати метров нельзя прочесть хотя бы одну из букв или цифр заднего знака, а в светлое — хотя бы одну букву или цифру переднего.

Это затрудняет розыск шоферов, скрывшихся с места ДТП, мешает работе камер, фиксирующих нарушения ПДД.

За езду с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением по ГОСТу номерами придется отдать штраф в размере 500 рублей. Если на транспорте нет номеров или водитель каким-то образом сделал так, чтобы их невозможно было прочесть, за это придется отдать пять тысяч рублей или остаться без прав на срок до трех месяцев.