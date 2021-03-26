В субботу и воскресенье, 27 и 28 марта, в Саратове пройдет рейд по нечитаемым регистрационным знакам. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Будут ловить водителей с нечитаемыми номерами, то есть тех, у которых с расстояния двадцати метров нельзя прочесть хотя бы одну из букв или цифр заднего знака, а в светлое — хотя бы одну букву или цифру переднего.

Это затрудняет розыск шоферов, скрывшихся с места ДТП, мешает работе камер, фиксирующих нарушения ПДД.

За езду с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением по ГОСТу номерами придется отдать штраф в размере 500 рублей. Если на транспорте нет номеров или водитель каким-то образом сделал так, чтобы их невозможно было прочесть, за это придется отдать пять тысяч рублей или остаться без прав на срок до трех месяцев.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here