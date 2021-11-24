Жители Саратова пожаловались на нарушение условий хранения продуктов в сетевом магазине. Пост с видео появился в группе социальной сети.

Горожанина возмутила стоящая на кассе баночка красной игры по акции.

-Роспотребнадзор хоть за что-то отвечает у нас? На каждой кассе магазинов в тепле с нарушением условий хранения стоят баночки с икрой. Допустимая температура от 2 до 4 градусов. А потом на новый год с наслаждением потребляем плесневелые деликатесы. Травят уже в открытую, — подписал видео саратовец.

Комментаторы добавляют, что такая проблема встречается не только с икрой. Другие товары по акции тоже часто стоят на кассе с нарушением условий хранения.