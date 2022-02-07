Жители Саратова возмущены требованием своих персональных данных от теплоснабжающей компании ПАО «Т Плюс».

В социальных сетях появились жалобы от жителей областного центра на то, что компания в новых платёжках запрашивает со своих абонентов сведения, содержащиеся в паспорте, свидетельстве об ИНН и СНИЛС.

— Пришла квитанция с просьбой предоставить паспорт, ИНН, СНИЛС. Хотелось бы услышать коментарий представителей компании, зачем вам столько информации, документов? — конкретизируют вопрос саратовцы.

В самих платёжках люди, которые считают данное требование незаконным, информации о том, для чего «Т Плюс» персональные данные плательщиков, нет.

Вполне возможно, что это связано с долгами населения и перспективой судебных тяжб с теми, кто игнорирует счета за тепло и горячую воду.