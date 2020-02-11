В Саратове появился новый вид мошенничества.

В сети появилась информация о наборе актеров массовки в телесериал «Жуки». Требовались мужчины и женщины от 16 до 55 лет. За съемочный день обещали заплатить три с половиной тысячи рублей. На указанную электронную почту нужно было прислать ФИО, возраст, указать социальный статус и прикрепить фотографии.

Вскоре желающие стали получать подозрительные смс-сообщения о том, что их взяли, но обязательным условием является приобретение за свой счет пропускного бейджа за съемочную площадку. Цена вопроса — от 160 до 219 рублей.

Бдительные саратовцы предупреждают не вестись, а проверить информацию о зазывающем в интернете.