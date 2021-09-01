Бабье лето в этом году придет в Саратовскую область ближе к середине сентября. Об этом рассказала замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

По ее словам, бабье лето у саратовцев безусловно будет. Но перед ним Саратовскую область ожидает неминуемое похолодание, которое начнется уже с завтрашнего дня.

—Это как раз возврат тепла или установление теплой походы после уже осуществившегося похолодания. По расчетам росгидромета, который есть на текущий момент, во второй и третьей декадах сентября ожидаются несколько волн тепла, — отметила Цветайло.

И хотя потепление будет, за первую декаду успеет остыть Волга, поэтому купаться в ней уже будет холодно.

Что касается прогноза на ближайшее время, завтра по Саратовской области пройдутся грозы. МЧС предупреждает о желтом уровне опасности.