В Саратовской области в ближайшее время ожидается переменчивая погода. Об этом сообщают в областном гидрометцентре.

Регион попадет под очередной холодный атмосферный фронт, который будет медленно смещаться с Запада на Восток в течение выходных и начала недели. Из-за этого по области пройдут кратковременные дожди с грозами, местами — ливни и град. При грозах возможны шквалистые усиления ветра – более 20 метров в секунду.

Завтра, в субботу, ветер ожидается южный, в воскресенье и понедельник – северный и северо-западного направления со скоростью до 6-11 метров в секунду.

В первый выходной день саратовцев ожидает такая же аномальная жара. Ночью будет от 19 до 24 градусов тепла. Днем – 32-37, на Востоке – до 40 градусов.

А вот воскресенье будет немного прохладнее. Ночью – от 16 до 21, днем – 26-31, на Востоке и Юго-Востоке – до 37 градусов.

В ночь на понедельник температура будет от 14 до 19, днем – 25-30, на Востоке и Юго-Востоке – до 35.

В областном центре в предстоящую ночь будет от 20 до 22, в субботу днем – 33-35. В воскресенье и понедельник – от 17 до 19 ночью, днем – 28-30. В оба выходных Саратов ждет небольшой дождь, и усиление ветра до 15-20 метров в секунду при грозе.

Температура воды в Волге снова немного поднялась — сегодня она составила 25,2 градусов.