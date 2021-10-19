Домой Рубрики Новости Саратова Саратовцев ждет дождливый вторник РубрикиНовости Саратова Саратовцев ждет дождливый вторник По Новости Саратова - 19.10.2021 65 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Фото: соцсети Во вторник 19 октября в областном центре хмурая погода. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в течение дня возможен дождь Температура воздуха днем составит +7 градусов. Ветер до 8 м/с северного направления. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В трех поселках Саратова на сутки отключат воду Курильщик сгорел насмерть на матрасе в Балакове. Его приятель задохнулся Под Саратовом спасатели нашли 83-летнюю фанатку грибов ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В трех поселках Саратова на сутки отключат воду Новости Саратова - 19.10.2021 0 Причиной отключения станет введение в эксплуатацию нового водопровода d500 мм (ПНД) по Московскому шоссе. Как сообщили в ООО "КВС", оборудование будут вводить в среду 20... Курильщик сгорел насмерть на матрасе в Балакове. Его приятель задохнулся 19.10.2021 Саратовцев ждет дождливый вторник 19.10.2021 Под Саратовом спасатели нашли 83-летнюю фанатку грибов 18.10.2021 Николай Панков: Никакого основания для слухов о моем губернаторстве нет 18.10.2021