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Во вторник 19 октября в областном центре хмурая погода. 

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в течение дня возможен дождь 

Температура воздуха днем составит +7 градусов.

Ветер до 8 м/с северного направления. 

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