В воскресенье 5 декабря в Саратове подморозит. 

По прогнозу синоптиков, в течение дня ожидается диапазон температур от -3 до -1 градуса.

Преимущественно пасмурно и без осадков, ветер северного направления до 6 м/с. 

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