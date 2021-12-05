Домой Рубрики Новости Саратова Саратовцев ждет лёгкий мороз в воскресенье РубрикиНовости Саратова Саратовцев ждет лёгкий мороз в воскресенье По Новости Саратова - 05.12.2021 116 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В воскресенье 5 декабря в Саратове подморозит. По прогнозу синоптиков, в течение дня ожидается диапазон температур от -3 до -1 градуса. Преимущественно пасмурно и без осадков, ветер северного направления до 6 м/с. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Ковалев о дополнительных средствах для здравоохранения региона: Это десятки спасенных жизней! В Саратове снова эвакуировали посетителей нескольких торговых центров Александр Стрелюхин: Доверие миллионов граждан нашей страны – наш главный актив ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовцев ждет лёгкий мороз в воскресенье Новости Саратова - 05.12.2021 0 В воскресенье 5 декабря в Саратове подморозит. По прогнозу синоптиков, в течение дня ожидается диапазон температур от -3 до -1 градуса. Преимущественно пасмурно и без осадков,... Ковалев о дополнительных средствах для здравоохранения региона: Это десятки спасенных жизней! 04.12.2021 В Саратове снова эвакуировали посетителей нескольких торговых центров 04.12.2021 Александр Стрелюхин: Доверие миллионов граждан нашей страны – наш главный актив 04.12.2021 Иван Бирюлин: «Единая Россия» смогла предложить уникальный формат представления программного предвыборного... 04.12.2021