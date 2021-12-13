На наступившей неделе саратовцев ждет небольшая оттепель. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщила пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Во второй половине недели в регионе повысится температура воздуха. В Саратовскую область возвращаются циклоны, поэтому характер погоды останется неустойчивым.

Начиная со среды в регионе будет повышение температур и небольшая оттепель. Существенных осадков в области так и не будет, однако морозность сохранится.

Ближайшей ночью ожидается от -4 до -9 градусов, на северо-востоке — до -14 градусов, днем синоптики прогнозируют в области — от 0 до -5. В среднем температурный режим будет выше нормы на два-четыре градуса.

Начиная со среды ночные температуры по региону составят от 0 до -5 градусов, а дневные — от +2 до +3 градусов. В конце недели в регионе будет небольшая морось, однако больших осадков по-прежнему не ожидается.

В области сохранятся утренние густые туманы, гололед и гололедица на дорогах. Водителям следует быть осторожнее.

Метеорологи обещают, что ветра утихнут и скорость порывов останется в среднем значении.