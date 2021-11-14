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В воскресенье 14 ноября в Саратове пасмурно. 

Кау собщили в региональном Гидрометцентре, температура воздуха составит днем +3 градуса.

Ветер до 9 м/с северо-западного направления. 

Вечером в областном центре возможны небольшие осадки в виде дождя. 

 

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