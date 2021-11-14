Домой Рубрики Новости Саратова Саратовцев ждет пасмурное воскресенье с ветром и небольшим дождём РубрикиНовости Саратова Саратовцев ждет пасмурное воскресенье с ветром и небольшим дождём По Новости Саратова - 14.11.2021 177 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Фото: соцсети В воскресенье 14 ноября в Саратове пасмурно. Кау собщили в региональном Гидрометцентре, температура воздуха составит днем +3 градуса. Ветер до 9 м/с северо-западного направления. Вечером в областном центре возможны небольшие осадки в виде дождя. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Убийство молодого мужчины в подъезде Саратова. Задержан подозреваемый рецидивист Жительница Ершова отдала почти миллион рублей фальшивым инвесторам Саратовцев напугало яркое зарево в ночном небе ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Убийство молодого мужчины в подъезде Саратова. Задержан подозреваемый рецидивист Новости Саратова - 14.11.2021 0 Убийство 34-летнего саратовца произошло в Заводском районе областного центра. В настоящий момент задержан подозреваемый в причинении смерти жителю Саратова, - сообщает региональное СУ СКР. Само устройство... Жительница Ершова отдала почти миллион рублей фальшивым инвесторам 14.11.2021 Саратовцев напугало яркое зарево в ночном небе 14.11.2021 Водитель иномарки в Саратове протаранил автомобиль и погиб 14.11.2021 Саратовцев ждет пасмурное воскресенье с ветром и небольшим дождём 14.11.2021