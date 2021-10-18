В Саратовской области ожидается разнообразная погода на этой неделе. Об этом сообщает замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

Со вторника по четверг в регионе ожидается похолодание, с пятницы по воскресенье погода станет немного теплее. В целом температура часто будет меняться. Такая смена периодов будет связана с прохождением фронтов, выпадением осадков и перепадами атмосферного давления.

В ближайшие сутки ожидается облачная погода, подует северо-западный ветер – 7-12 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -3 до +2, в юго-восточных районах – от 3 до 6 тепла. Завтра днём ожидается от 5 до 10 градусов.

Саратовцев также ожидают и осадки, преимущественно в виде дождя, но на севере и востоке региона есть вероятность выпадения дождя с мокрым снегом, что приведет к ухудшению состояния на дорогах.

Ближе к концу этой недели в области будет прохладнее. Ночью – от -1 до -6, облачно с прояснениями, днем — +3-8. В ночь на пятницу ожидается прохождение очередного атмосферного фронта. Скорость ветра в порывах усилится до 14-19 метров в секунду.

Из-за смены фронтов температура воздуха повысится. В ночь на пятницу — +2-7, днём — +10-15 градусов. Потепление продолжится и в выходные.