Неоднозначная погода будет в Саратовской области на этой неделе.

Замруководителя регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала, что это связано с активной циклонической деятельностью, которая пройдет в европейской части страны.

Завтра, 20 октября, в большинстве районов региона осадков не будет, ветер сменит направление с северо-восточного на северо-западный и западный, температура ночью опустится до -3+2 градусов, на возвышенностях до +4+9 градусов, днем ожидается от +7 до +12 градусов, прояснения.

21 и 22 октября особенно в северных районах области есть вероятность, что в ночные и утренние часы пройдет дождь. Во второй половине четверга и утром пятницы через регион пройдет атмосферный фронт. Поэтому в южный районах будет дождь, а в северных, в частности саратовском, мокрый снег. При этом на улице будет туман, видимость в районах у Волги уменьшится до 200-500 метров видимости.

Ветер сменит направление с западного на юго-западный, а потом на северо-западный.

Ночью 21 числа похолодает до -3+2 градусов, в отдельных районах при натекании облачности будет +1+6 градусов, днем +2+7.

В четверг ночью столбик термометра опустится уже до 0-5 градусов, днем ожидается такая же погода.

В ночь на 23 число температура будет близка к нулю, утром немного потеплеет, до +3+5 градусов, а днем уже до +10+15 градусов.

Выходные золотой осенью не порадуют — преимущественно дожди и всего 6-11 градусов тепла.