Ведущий прогноза погоды Александр Новохатский рассказал о климатических аномалиях в феврале, которые ожидают жителей Саратовской области.

В выходные ожидается потепление, а на следующей сильные морозы. Весь февраль будут температурные качели — то аномально жарко, то холодно.

Пока осадки не прекратятся, придется страдать от заторов на дорогах.

—Я помню еще по детству такую погоду – снега наваливало под крышу сарая, и мы мальчишками ныряли в сугробы. Лучше снег и морозы, чем слякоть, болеть меньше будем. Хорошо, что у нас такая снежная зима, как говорится, много снега – много хлеба, – рассказал он.