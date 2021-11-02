Домой Рубрики Новости Саратова Саратовцев ждет солнечный вторник РубрикиНовости Саратова Саратовцев ждет солнечный вторник По Новости Саратова - 02.11.2021 77 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вторник 2 ноября в Саратове ожидается ясный и без осадков. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, температура воздуха составит днем до +8 градусов. Ветер незначительный, до 7 м/с преимущественно северного направления. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Турист из Саратовской области сорвался со скалы в Сочи Пассажирская навигация закрылась на Волге Более тысячи жителей Саратовской области остались без газа ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Турист из Саратовской области сорвался со скалы в Сочи Новости Саратова - 02.11.2021 0 Несчастный случай произошел 30 октября в Сочи у водопада Поликаря. Как сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС, 21-летний житель Саратовской области сорвался с уступа... Пассажирская навигация закрылась на Волге 02.11.2021 Более тысячи жителей Саратовской области остались без газа 02.11.2021 Железнодорожный переезд закроют в Саратовском районе на два дня 02.11.2021 Труп подростка найден в подъезде жилого дома Энгельса 02.11.2021