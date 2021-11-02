Вторник 2 ноября в Саратове ожидается ясный и без осадков. 

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, температура воздуха составит днем до +8 градусов.

Ветер незначительный, до 7 м/с преимущественно северного направления. 

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