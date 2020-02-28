В воскресенье, 1 марта, на Театральной площади пройдет традиционное празднование Масленицы.

В 12:00 начнется концертная программа, будут работать интерактивные игровые зоны с конкурсами, выступления скоморохов, ростовые куклы и много другое.

Кроме того для гостей представят выставки народного творчества, торговые точки с выпечкой, блинами, кондитерскими изделиями и сувенирами.

Концертная программа завершится церемонией сожжения чучела Масленицы.

На улице Волжская таже пройдут праздничные гуляния у ретро-трамвая «Семён». Помимо песен и плясок саратовцев будут ждать блины и угощения.