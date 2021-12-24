Выходные в Саратовской области пройдут с тяжелыми погодными условиями. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют в субботу и воскресенье обильные снежные осадки, которые начнутся с правого берега и переместятся на левый. В ГУ МЧС саратовцев уже предупредили о надвигающихся снежных заносах.

В субботу, 25 декабря, на территории Саратовской области ожидается юго-западный сильный ветер с порывами 7-12 метров в секунду. Иногда местами возможны порывы до 17-22 метров в секунду. Заметать Саратов снегом также активнее всего погода будет в субботу.

Ближайшей ночью, с 24 на 25 декабря, морозы сохранятся. Температура опустится до -23°…-18, днем столбик термометра покажет — от -7 до -2 градусов.

В воскресенье снежная погода продолжится. По прогнозу синоптиков, с переменным усилением снег будет сыпать весь выходной день.

Столбик термометра в Саратовской области покажет -12°…-7 градусов как утром, так и на протяжении дня. На востоке области — от 0 до -5 градусов.

Начало недели и предпраздничные дни пройдут без существенных осадков. Ночью стоит ожидать понижение градусов до -18°…-13, днем — до -13°…-8.

В ГУ МЧС также предупредили, что из-за сильных осадков в ближайшие выходные осложнится и ситуация на дороге. Из-за этого сохраняется риск аварий, поэтому водителям следует быть осторожными.