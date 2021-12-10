Выходные в Саратовской области пройдут без снега. Об этом сообщают синоптики областного Гидрометцентра.

Температура в регионе сохраняет неустойчивый характер — на выходных саратовцев ожидает похолодание и зимняя погода, а в начале следующей недели снова небольшое потепление.

Ночью и утром в выходные во многих районах сохранится туман. Температура ночью будет опускаться до -7…-12 градусов, в северных районах -15…-20 градусов. Днем в субботу и воскресенье ожидается в пределах -5…-10 градусов.

Начало недели встретит саратовцев температурой -4…-9, в Заволжье возможны морозы до -20 градусов.

Днем погода снова начнет меняться к более теплой. Ветер подует южный и температура будет в районе нуля.

Из-за перепадов температуры на дорогах Саратова продолжает местами сохраняться гололедица. Между тем, ожидать снегопадов можно не ранее конца второй декады, то есть после 20 декабря.