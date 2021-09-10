В Саратовской области ожидается возвращение теплой приятной погоды в эти выходные. Об этом сегодня, 10 сентября, рассказала синоптик управления Гидрометцентра Светлана Цветайло.

В регион вернется температура, близкая к климатической норме, отсутствие осадков и сильного ветра.

Антициклон все еще сохранится, поэтому возможна переменная облачность без осадков. Связано это с тем, что пока не происходит существенных изменений в атмосферной циркуляции, давление будет немного колебаться.

Скорость ветра примерно четыре-девять метров в секунду, однако направление не стабильно. В субботу ожидаются северо-западные потоки, в воскресенье — восточные, а в понедельник — южные.

Пятница будет теплой для всей области,+21…+26, в центре — до +22…+24.

В выходные чуть холоднее, до +18…+23 днем по районам и +5…+10 ночью, на возвышениях — до +12…+15. В Саратове ночью температура опустится до +12…+14 градусов, на окраинах +8…+10, днем в субботу +18…+20, в воскресенье +20…+22.

В понедельник регион снова ждет повышение температур: до +21…+26 днем и +10…+15 ночью.

Поскольку дождей не будет, в области снова начинает возрастать пожарная опасность. Во многих районах сейчас объявлен третий класс, на юго-востоке локально — пятый класс горимости. Синоптики сообщают, что до сильных дождей опасность будет только повышаться.

Температура воды в Волге сегодня опустилась до +18,4 градуса.