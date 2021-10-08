Погода продолжает радовать жителей Саратовской области. На выходных настанет самое время погулять в парке — теплая солнечная погода располагает к этому. Такой прогноз озвучивают региональные синоптики.

В области по-прежнему держится антициклон, установившийся около недели назад, поэтому особых изменений не произойдет.

Местами по региону возможна переменная облачность, но осадков на выходных не ожидается. Ветер подует северо-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Ночью столбик термометра опустится до -5°…0°С, а на повышенных формах рельефа до +2°…+5°С. Днём воздух прогреется до +11°…+16°С.