Жителей Саратовской области ждут настоящие весенние выходные. Такой прогноз дают синоптики регионального Гидрометцентра.

Сейчас в область поступают две разные воздушные массы. Из-за этого в разных районах региона может быть солнечная или облачная погода. Также температура воздуха будет отличаться.

Ночью в выходные столбик термометра покажет в среднем от 0 до -5 градусов, при прояснениях на востоке, северо-востоке – от -6 до -9, а в областном центре – от -3 до -5.

В субботу днем температура воздуха прогреется от -1 до +1 градуса, в воскресенье – до +5.

Сильного ветра не предвидится, в выходные его скорость будет два-четыре метра в секунду, в порывах возможно до 8. Ближайшей ночью и завтра до середины дня на область опустится первый, но не последний в эти дни туман.

К 27 февраля в регионе ожидается циклон, из-за которого по области пройдут дожди. Из-за переменчивых температур на дорогах образуется гололедица.

Синоптики отмечают, что такая погода скорее соответствует середине марта, чем февралю. Однако в начале марта возможно небольшое похолодание.