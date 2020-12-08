Руководитель Роспотребнадзора Саратовской области Ольга Кожанова на сегодняшнем заседании корсовета рассказала о том, какими будут новогодние праздники для жителей региона.

Она отметила, что в правительство уже направлены предложения о введении дополнительных мероприятий для предотвращения распространения коронавируса, особенно после новогодних праздников.

В этом году корпоративы возможны только в онлайн режиме.

—Такое решение нужно принять, чтобы сохранить здоровья себя и окружающих, — отметила она.