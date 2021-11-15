Период предзимья наконец пришел в Саратовскую область. Об этом сообщает начальник регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Жителей региона ожидают резкие колебания атмосферного давления, выпадение с перерывами осадков в виде снега в сочетании с моросью и дождем. Преобладать будет отрицательная температура воздуха, а ветер так и не утихнет.

На неделе все также высок риск формирования гололеда и осложнения ситуации на дорогах. Этому поспособствует и туман, временами по области он будет густым, 500-1000 метров.

До 18 ноября ожидаются постоянные слабые осадки в виде снега. А вот уже 19, 20 и 21 ноября осадки усилятся и пойдут вместе с дождем.

Характер погоды в предстоящий период будет неустойчивым. Ожидается преобладание отрицательной температуры воздуха ночью и слабоположительной, близкой к нулю днем.

Порывы ветра усилятся до 19 метров в секунду. Столбик термометра будет неминуемо падать. Температура воздуха в ночные часы до -7, а днем не выше +3 градусов.

По предварительным прогнозам синоптиков, солнечная погода в область вернется не скоро — следующая неделя также пройдет в дождях.