Сегодня и завтра, 9 и 10 апреля, на Театральной площади в Саратове пройдут традиционные продуктовые ярмарки выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

На этих выходных на ярмарке будет увеличено до 20 количество торговых точек с овощами. Их на ярмарку поставят шесть муниципальных районов. Пройдет торговля в поселке Юбилейный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенской с Томской и в поселке Елшанка у дома № 61 на Московском шоссе.

Также саратовцев с 8:00 до 15:00 для покупки ждут 15 тонн сахара.

На ярмарках можно будет купить мясо, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыбу, домашнюю птицу, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед.