Сегодня, 18 сентября, ночью ожидается ухудшение погодных условий в Саратовской области. Об этом сообщает областной гидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра утром на территории области ожидаются заморозки до 0…-3 градусов. Это первое понижение температуры ниже нуля в сентябре. Региональное управление МЧС в связи с этим предупреждает жителей об аккуратности.

Также в регионе прогнозируется усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Местами пройдут дожди, также возможны грозы.

Такие потенциально опасные погодные условия послужили вводу желтого уровня опасности, сообщает МЧС.

Также напоминаем, что в период по 20 сентября в юго-восточных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность по наивысшему — пятому — классу горимости.