Суд признал 37-летнего саратовца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда брату, что повлекло за собой по неосторожности смерть. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 11 сентября 2019 года 36-летний мужчина пришел в гости к родственнику и его сожительнице в коммуналку на Буровой улице. После распития алкоголя, стрижки и душа граждане повздорили. Младший из них пнул брата ногой и ударил по лицу и получил три удара поленом по голове. От чего упал на пол и потерял сознание.

Только на следующий день ему вызвали скорую помощь и несмотря на лечение 10 января 2020 года потерпевший скончался.

Еще до начала следствия и в суде злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Теперь он проведет восемь лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.