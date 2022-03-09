За один только день 7 марта в колл-центр городской администрации Саратова поступили 100 звонков с жалобами на рост цен.

Горячая линия заработала по инициативе мэра Саратова Михаила Исаева.

Напомним, ранее на скачки цен на продукты питания и товары первой необходимости саратовцы пожаловались спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Володин настоятельно призвал защитить людей от спекулянтов, приняв решительные меры.

Позвонившие в колл-центр рассказали об отсутствии сахара в магазинах и о росте цены на него. Все полученные от горожан сведения были переданы в профильные ведомства для разбирательств, — сообщили в мэрии.

Напомним телефоны горячих линий для потребителей: 8 (8452) 26-30-15, 8 (8452) 74-87-23. Позвонить сюда можно ежедневно с 9:00 до 19:00.