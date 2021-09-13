Согласно аналитике, проведенной специалистами Авито, тренд на здоровое питание в Саратове набирает популярность. Спрос на устройства для приготовление здоровой пищи вырос на 40 процентов. Если раньше к началу осени наблюдалось резкое повышение спроса на приборы для консервации, то теперь Саратовцы хотят обзавестись кухонной техникой.

Самым исковым товаром на сайте оказался кухонный комбайн. Спрос на многофункциональный девайс к концу лета — началу осени вырос на 80 процентов. Его средняя цена при покупке с рук составляет две тысячи рублей.

Покупка электрогриля заинтересовала Саратовцев на 72 процента больше, чем ранее. Его покупка, в среднем, обходится в 500 рублей. На 28 процентов вырос спрос на мультиварки, стоимость которых в среднем равна тысяче рублей.

Популярность соковыжималок в Саратове выросла в 4,6 раз при ее средней стоимости в 600 рублей, а популярность блендеров увеличилась на 30 процентов.

Все больше жителей Саратова приобретают технику для самостоятельного выпекания хлеба. Спрос на мультипекари в эту осень увеличился в 3,6 раз, на 14 процентов чаще стали искать хлебопечку.

— Здоровая еда зачастую требует самостоятельной готовки, поэтому приверженцы ЗОЖа стараются оптимизировать процесс приготовления так, чтобы он занимал как можно меньше времени. В помощь себе они покупают мелкую бытовую технику для кухни, — пояснил руководитель раздела «Бытовая техника и электроника” сайта Авито Сергей Комаров.