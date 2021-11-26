Жители Солнечного в Саратове пожаловались в группах социальных сетей на стройку, которая развернулась рядом со школой. Об этом они написали в группе «Солнечный Саратов».

По словам местных жителей, совсем недавно возникла большая проблема при подходе детей к 55 школе. Летом рядом со школой развернулась стройка торгового помещения и этим же летом школа убрала калитку со стороны Днепропетровской улицы и поставила на ее месте ворота, которые всегда закрыты для людей.

-Теперь дети домов Днепропетровская 2, 4, 6 вынуждены ходить в главный вход по дороге, где постоянно ездит бобкет, подъезжают камазы и другая строительная техника. Люди идут по дороге, где ездят машины, т.к. тротуар срезали и закатывают это место под стоянку. Дети есть дети , они не всегда внимательны. Очень хотим попросить помощь у власти, чтобы открыли для детей вход с улицы Днепропетровской пока не произошло никакое печальное событие! Также хочу заметить, что с улицы Чехова на данный момент открыта калитка. Но дети живут со всех сторон, — пишут о проблеме родители школьников.