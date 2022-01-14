В декабре 2021 года главными проблемами для жителей Саратова стали гололед и коронавирус. Центр управления регионом рассказал о самых популярных жалобах.

Всего за декабрь в ЦУР обработали 11 102 сообщения в соцсетях и на «Госуслугах».

4 457 сообщений за декабрь были посвящены коронавирусу. Жители интересовались получением QR-кода, сертификатами о вакцинации, а также ПЦР-тестами.

По проблеме благоустройства поступили 989 сообщений. Люди жаловались на скользкие тротуары и спрашивали о новогодних украшениях. 976 сообщений были посвящены неубранным дорогам и посыпке тротуаров реагентом.