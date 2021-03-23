Сотрудники центра управления регионом Саратовской области назвали самую популярную соцсеть за жалоб.

Ей оказалась платформа “ВКонтакте”. С момента начала работы учреждения — октября прошлого года в открытых пабликах системы мониторинга “Инцидент Менеджмент” зафиксировано 9,6 тысячи сообщений, требующий реакции власти.

Вторая позиция досталась Instagram. На этой платформ зафиксировано 6,765 тысячи обращений. Замыкают тройку “Одноклассники” — 3,323 тысячи жалоб.

Сотрудники ЦУР обрабатывают и направляют сообщения в органы власти и контролируют своевременное предоставление ответов.