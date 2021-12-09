Жители Саратовской области на Новый год будут отдыхать десять дней. Об этом сообщили в региональном минтруда и соцзащиты.

Речь идет о временном промежутке — с 31 декабря до 9 января. Последним рабочим днем станет четверг, а выходить на работу нужно будет в понедельник.

Отмечается, что оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни согласно Трудовому кодексу РФ производится не менее чем в двойном размере, сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам, работникам, труд которых оплачивается по дневным (часовым) тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной (часовой) ставки, работникам, получающим оклад, — не менее одинарной ставки сверх оклада, если работа производится в пределах нормы рабочего времени в месяц, и не менее двойной ставки сверх оклада, если работа производится сверх нормы рабочего времени в месяц.

Если у человека есть желание, ему может быть предоставлен дополнительный день отдыха за каждый отработанный день в выходной или праздничное нерабочее время. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Данные нормы являются обязательным минимумом.