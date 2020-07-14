В Саратовской области до конца лета безработным будут выплачивать пособия в повышенном размере. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.

Минимальная выплата составляет 4,5 тысячи рублей для тех, кто проработал менее 26 недель за последние 12 месяцев или был уволен за нарушение дисциплины.

Те, кто лишился места и обратился в службу занятости с 1 марта, будут получать 12, 13 тысячи рублей.

Исключение – те, кого уволили за нарушение трудовой дисциплины.

Пособие сейчас можно оформить через Единый портал государственных и муниципальных услуг, портал «Работа в России».