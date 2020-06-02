Саратовцев призывают поучаствовать в фотопроекте «Образы войны». Эту информацию сообщает Российское военно-историческое общество.

Проект посвященный 75-летию Великой Победы «Образы войны» это уникальные фото времен Великой Отечественной войны. Для того, чтобы исторические кадр увидели массы его нужно загрузить на сайт ОбразыВойны.РФ. На данный момент на нем уже размещено более 2,020 тысяч памятных снимков. В данном собрании работ также присутствуют кадры фронтовых корреспондентов таких как Иван Шагин, Яков Халип, Эммануил Евзерихин и многих других.

Организаторами проекта выступают: Российское военно-историческое общество совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов, РОСФОТО, Московский Мультимедиа Арт Музей, Российский фонд культуры и Музей Победы.

Инициаторы фотопроекта приглашают каждого принять участие в формировании уникального фотоальбома! Напомним, что 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы.