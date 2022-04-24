Путешествие и отпуск на пляже — любимые виды отдыха саратовцев в любой сезон. Такую информацию предоставили аналитики сервиса «SuperJob».

Так, больше всего саратовцы отдыхают весной, путешествуя по городам и странам — 27%. На втором месте — отдых на пляже летом — 16%. На третьем месте — домоседство, которое популярно больше всего зимой — 14%.

Наименее популярным видом отдыха является охота и рыбалка — 9%, а также экскурсии — 7%.

В любые сезоны путешествия, пляжный отдых и экскурсии более популярны среди женщин, а спорт и охота или рыбалка — среди мужчин.